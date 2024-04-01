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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%16.58 4
İL GENEL MECLİSİ
%25.57
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM GÖRÜR 1131 %8.36 Detay
ALTINORDU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ULAŞ TEPE 61582 %49.69 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEYFİK GÜLEY 1292 %10.85 Detay
ÇAMAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEYLA ÇITIR 2449 %34.79 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN EKİN 101 %1.11 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA YURT 179 %2.14 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU 21858 %31.70 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAAHMETOĞLU 3084 %18.38 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR CÖRÜT 2386 %36.48 Detay
GÜRGENTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ÇOŞKUN 5634 %51.44 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÇALIK 1655 %17.89 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA OKUTAN 827 %15.71 Detay
KABATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT GÜNEY 2655 %36.34 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BAYIR 227 %1.39 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL ÖZDEN 2367 %13.53 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OLGAY ÜNALAN 2762 %29.99 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK PİROĞLU 7819 %38.32 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT AKSOY 5309 %33.56 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMHUR ÖZTÜRK 6259 %8.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı