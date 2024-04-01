|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM GÖRÜR
|1131
|%8.36
|Detay
|
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ULAŞ TEPE
|61582
|%49.69
|Detay
|
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEYFİK GÜLEY
|1292
|%10.85
|Detay
|
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEYLA ÇITIR
|2449
|%34.79
|Detay
|
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN EKİN
|101
|%1.11
|Detay
|
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA YURT
|179
|%2.14
|Detay
|
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|21858
|%31.70
|Detay
|
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|3084
|%18.38
|Detay
|
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR CÖRÜT
|2386
|%36.48
|Detay
|
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ÇOŞKUN
|5634
|%51.44
|Detay
|
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÇALIK
|1655
|%17.89
|Detay
|
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA OKUTAN
|827
|%15.71
|Detay
|
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT GÜNEY
|2655
|%36.34
|Detay
|
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BAYIR
|227
|%1.39
|Detay
|
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL ÖZDEN
|2367
|%13.53
|Detay
|
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OLGAY ÜNALAN
|2762
|%29.99
|Detay
|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK PİROĞLU
|7819
|%38.32
|Detay
|
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT AKSOY
|5309
|%33.56
|Detay
|
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMHUR ÖZTÜRK
|6259
|%8.30
|Detay