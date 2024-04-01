|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA GÜÇLÜ
|570
|%1.18
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN GÖK
|1150
|%2.83
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET POLAT
|255
|%1.00
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇAĞRA
|266
|%0.65
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KARAKEÇİLİ
|1659
|%1.18
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN BENGÜ
|495
|%2.45
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KIZILKAYA
|3800
|%2.50
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İNGİN
|159
|%0.40
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CELAL AVCI
|1951
|%9.31
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ ŞAHİN
|2467
|%2.11
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN KILIÇ
|1828
|%4.36
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NUR YAMAN
|679
|%0.79
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