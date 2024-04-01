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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.51 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA GÜÇLÜ 570 %1.18 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN GÖK 1150 %2.83 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET POLAT 255 %1.00 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇAĞRA 266 %0.65 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KARAKEÇİLİ 1659 %1.18 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN BENGÜ 495 %2.45 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KIZILKAYA 3800 %2.50 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İNGİN 159 %0.40 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CELAL AVCI 1951 %9.31 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ ŞAHİN 2467 %2.11 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN KILIÇ 1828 %4.36 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NUR YAMAN 679 %0.79 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı