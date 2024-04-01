|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR TAŞKIN
|22
|%0.66
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİTĞAN ALP
|143
|%2.68
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN OSLUN
|185
|%1.03
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAKİR EKİNCİ
|1433
|%1.91
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJDET BEYTEKİN
|57
|%1.51
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OTAĞ
|25
|%1.33
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARIK BARAN
|15
|%1.34
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT CELBEK
|0
|%0
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKERİM POLAT
|30
|%0.88
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VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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