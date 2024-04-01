|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KALYONCU
|20809
|%29.04
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN DİLBER
|1487
|%5.73
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SUNGUR
|564
|%2.85
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN CAHİT ERDEM
|4901
|%34.17
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ÇOBAN
|3433
|%33.37
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM ÇİMEN
|865
|%9.26
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABİDİN ÇELİK
|3371
|%37.00
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|POLAT KUMBASAR
|125
|%3.91
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA TURAN
|6729
|%36.92
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL SARAL
|896
|%3.60
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KAYA
|81943
|%49.52
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAYRAM
|291
|%3.35
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AKSOY
|1601
|%10.78
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TOKGÖZ
|1069
|%11.60
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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