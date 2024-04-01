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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN HALİM OKUDAN 71 %0.16 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM SAK 348 %0.20 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP ÇİFTÇİ 56 %0.12 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SELÇUK SAZAK 75 %0.24 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ESER 37 %0.63 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE KARAŞİN 729 %0.23 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAFAK ÇELİK 215 %0.23 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL AKIN 124 %0.27 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜBEYİR SARIKAYA 281 %0.20 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE USTA 476 %0.18 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH DELEN 78 %0.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı