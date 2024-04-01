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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.19
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ŞENGÜL 10 %0.16 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESRULLAH YILDIZ 47 %0.13 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YILDIZ 8 %0.20 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM ZORLU 26 %0.13 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT GAZİ BENLİ 108 %0.14 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TURHAL 17 %0.24 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı