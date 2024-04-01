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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.33 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.41
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YETİŞ 80 %0.22 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİ KIZILTEPE 6 %0.14 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HENKOĞLU 6 %0.13 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZDEMİR 113 %2.45 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAKIR 19 %0.26 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SULTAN ÖZSOY 76 %0.44 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SULTAN DİKİCİ 19 %0.15 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN BAŞ 83 %0.70 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ DEMİREL 11 %0.19 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP KARABULUT 305 %0.83 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİLE ABACI 7 %0.10 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN TİYMUR 58 %0.30 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN DAĞ 43 %0.33 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FESİH CAN 489 %0.25 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SEZER 574 %0.30 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM ASİLTÜRK 32 %0.16 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÖK 13 %0.13 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı