|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YETİŞ
|80
|%0.22
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİ KIZILTEPE
|6
|%0.14
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HENKOĞLU
|6
|%0.13
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZDEMİR
|113
|%2.45
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAKIR
|19
|%0.26
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SULTAN ÖZSOY
|76
|%0.44
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SULTAN DİKİCİ
|19
|%0.15
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN BAŞ
|83
|%0.70
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ DEMİREL
|11
|%0.19
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP KARABULUT
|305
|%0.83
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİLE ABACI
|7
|%0.10
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN TİYMUR
|58
|%0.30
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN DAĞ
|43
|%0.33
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FESİH CAN
|489
|%0.25
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SEZER
|574
|%0.30
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM ASİLTÜRK
|32
|%0.16
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÖK
|13
|%0.13
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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