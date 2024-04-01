|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ÇAKILI
|590
|%0.44
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER KÖYBAŞI
|248
|%0.42
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ERASLAN
|71
|%0.10
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ŞİMŞEK
|336
|%1.10
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE ESRA DOĞAN
|258
|%0.22
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEMET ŞİRİKÇİ
|186
|%0.35
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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