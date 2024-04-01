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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.49
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÇAKILI 590 %0.44 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER KÖYBAŞI 248 %0.42 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ERASLAN 71 %0.10 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ŞİMŞEK 336 %1.10 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE ESRA DOĞAN 258 %0.22 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMET ŞİRİKÇİ 186 %0.35 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı