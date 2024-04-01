|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZKARABULUT
|7
|%0.07
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARABALIK
|1476
|%0.86
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ ALİ ÇETİNKOL
|494
|%0.20
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN UZUN
|539
|%0.24
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJDET DELEN
|1423
|%0.37
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NALAN ILGIN
|617
|%0.19
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN YILMAZER
|438
|%0.33
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMURAN SAYHAN
|765
|%0.31
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALTAN ERTAN
|431
|%0.27
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA HUMAY ZENGÜL
|133
|%0.13
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL KORKMAZ
|305
|%0.20
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM BİRTÜRK AVŞAR
|486
|%0.23
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL KARA
|249
|%0.20
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM YILMAZ
|496
|%0.32
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU
|49
|%0.09
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM SUBAŞI
|459
|%0.27
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARSLAN ARSLAN
|840
|%0.36
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|ALİ EMRAH GÜRBÜZ
|2367
|%0.51
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|RASİH MUHAMMET DANIŞ
|385
|%0.16
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU
|272
|%0.14
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVDA SAYDAM İRGİN
|549
|%0.21
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM IŞIKLAR
|267
|%0.18
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|ESİN AYDEMİR
|556
|%0.18
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|MUSTAFA AVCI
|368
|%0.15
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLTAN EKMEKÇİOĞLU
|580
|%0.20
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|LOKMAN ALPAYDIN
|750
|%0.17
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUBİLAY SEVENCAN
|918
|%0.30
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILMAZ
|893
|%0.21
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUTALİP GEÇER
|941
|%0.35
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ERDOĞAN
|235
|%0.12
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM AVCI
|181
|%0.58
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|ZELİHA AKSOY
|143
|%0.12
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM
|315
|%0.21
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ÇAMUKA
|472
|%0.26
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SANCAR ÖZTÜRK
|667
|%0.23
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEYLAN YALÇIN
|445
|%0.27
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAİK EREN
|1182
|%0.29
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANDE MUTLU
|639
|%0.20
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ATEŞ
|309
|%0.22
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