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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.32
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZKARABULUT 7 %0.07 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARABALIK 1476 %0.86 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ ALİ ÇETİNKOL 494 %0.20 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN UZUN 539 %0.24 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJDET DELEN 1423 %0.37 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
NALAN ILGIN 617 %0.19 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN YILMAZER 438 %0.33 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMURAN SAYHAN 765 %0.31 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALTAN ERTAN 431 %0.27 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA HUMAY ZENGÜL 133 %0.13 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL KORKMAZ 305 %0.20 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM BİRTÜRK AVŞAR 486 %0.23 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL KARA 249 %0.20 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM YILMAZ 496 %0.32 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU 49 %0.09 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM SUBAŞI 459 %0.27 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARSLAN ARSLAN 840 %0.36 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
ALİ EMRAH GÜRBÜZ 2367 %0.51 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
RASİH MUHAMMET DANIŞ 385 %0.16 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU 272 %0.14 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVDA SAYDAM İRGİN 549 %0.21 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM IŞIKLAR 267 %0.18 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
ESİN AYDEMİR 556 %0.18 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
MUSTAFA AVCI 368 %0.15 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLTAN EKMEKÇİOĞLU 580 %0.20 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
LOKMAN ALPAYDIN 750 %0.17 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY SEVENCAN 918 %0.30 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILMAZ 893 %0.21 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTALİP GEÇER 941 %0.35 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ERDOĞAN 235 %0.12 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM AVCI 181 %0.58 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
ZELİHA AKSOY 143 %0.12 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM 315 %0.21 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ÇAMUKA 472 %0.26 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SANCAR ÖZTÜRK 667 %0.23 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEYLAN YALÇIN 445 %0.27 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAİK EREN 1182 %0.29 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANDE MUTLU 639 %0.20 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ATEŞ 309 %0.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı