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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.44
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
MEHMET BİLLORER 115 %0.12 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL BAYKAN 58 %0.20 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SANİYE KULAÇ 290 %0.29 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZIM ÇELİK 34 %0.06 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SERKAN ÖZÇELİK 221 %0.31 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ÇİÇEK 142 %0.15 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN TATLI 53 %0.15 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN USTAOĞLU 915 %2.17 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAZIR 24 %0.13 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı