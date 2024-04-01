|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|MEHMET BİLLORER
|115
|%0.12
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL BAYKAN
|58
|%0.20
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SANİYE KULAÇ
|290
|%0.29
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZIM ÇELİK
|34
|%0.06
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
|221
|%0.31
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ÇİÇEK
|142
|%0.15
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN TATLI
|53
|%0.15
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN USTAOĞLU
|915
|%2.17
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAZIR
|24
|%0.13
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|0
|%0
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