|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM URAL
|76
|%0.16
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AVNİ AÇAR
|378
|%0.93
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN CEYLAN
|496
|%0.35
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT KART
|93
|%0.46
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİDAYET HÜLAGÜ
|735
|%0.48
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SALIK
|34
|%0.09
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN GÜL
|575
|%0.49
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERAT GÖZ
|342
|%0.30
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAHSAN ALAY
|479
|%1.14
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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