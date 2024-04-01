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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.34 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.42
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM URAL 76 %0.16 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVNİ AÇAR 378 %0.93 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN CEYLAN 496 %0.35 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT KART 93 %0.46 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİDAYET HÜLAGÜ 735 %0.48 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SALIK 34 %0.09 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN GÜL 575 %0.49 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERAT GÖZ 342 %0.30 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAHSAN ALAY 479 %1.14 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı