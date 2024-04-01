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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.56
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP YILDIRIM 11 %0.50 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN CAN YILDIRIM 4 %0.20 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN ÇELİK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL GÜLER 62 %0.37 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN AKIN 2 %0.21 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN GÜNAYDIN 3 %0.15 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİRSEN AKIN 21 %0.52 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı