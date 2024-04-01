|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP YILDIRIM
|11
|%0.50
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|4
|%0.20
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN ÇELİK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL GÜLER
|62
|%0.37
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN AKIN
|2
|%0.21
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN GÜNAYDIN
|3
|%0.15
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİRSEN AKIN
|21
|%0.52
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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