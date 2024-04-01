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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ GÜN 77 %0.22 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN KELEKCİO 5 %0.11 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN CİLASUN 260 %1.50 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY AYDIN 34 %0.26 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ÖZTÜRK 1269 %22.02 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF HOROZ 60 %0.16 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KASABA 6 %0.09 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ BALLI 48 %0.25 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY AYKAÇ 230 %0.12 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR YATAĞAN 318 %0.17 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KELEKCİO 70 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı