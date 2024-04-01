|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ GÜN
|77
|%0.22
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN KELEKCİO
|5
|%0.11
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN CİLASUN
|260
|%1.50
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY AYDIN
|34
|%0.26
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ÖZTÜRK
|1269
|%22.02
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF HOROZ
|60
|%0.16
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KASABA
|6
|%0.09
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ BALLI
|48
|%0.25
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY AYKAÇ
|230
|%0.12
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR YATAĞAN
|318
|%0.17
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KELEKCİO
|70
|%0.26
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