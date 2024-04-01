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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNEM GÜNEŞ 27 %0.26 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF RESULOĞLU 106 %0.06 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM PAK 152 %0.06 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAL URAL 228 %0.10 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRKAN AKBABA 625 %0.16 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN DÖNMEZ 109 %0.08 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUZULİ BEKTAŞ 137 %0.06 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜMİN TUNABOYLU 118 %0.07 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİT TOPÇAK 60 %0.06 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT KIR 70 %0.05 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HALUK KESKİN 195 %0.09 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN ÇETİNKAYA 151 %0.12 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT OTÇU 85 %0.16 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER SEDAT ERŞAN 148 %0.09 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEMİRKAN HÜSEYİN AKBABA 389 %0.17 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
ADNAN ÖZTÜRK 145 %0.06 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM TEKLE 214 %0.11 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT İSKENDER İLGAR 174 %0.07 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TURAN 77 %0.05 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
DEVRAN AYDOĞAN 168 %0.05 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
FAHRETTİN BİLGİÇ 128 %0.05 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ BEYRELİ 241 %0.08 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
HATİCE MERVE ERKILINÇ 281 %0.06 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER 204 %0.07 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL YÜCE 261 %0.06 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP YILMAZ ŞEN 327 %0.12 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUGAY BULUT 107 %0.05 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER YILMAZ 17 %0.05 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
GÖKSEL BİLGİÇ 186 %0.16 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
DERYA AVCI 146 %0.10 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK TOPÇU 151 %0.08 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ANIL ASIG 242 %0.08 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN ŞELİMAN 99 %0.06 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONURHAN ŞEKER 213 %0.05 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TURAN MIZRAK 210 %0.07 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİSA HACIAHMETOĞLU 260 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı