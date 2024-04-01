|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNEM GÜNEŞ
|27
|%0.26
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF RESULOĞLU
|106
|%0.06
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM PAK
|152
|%0.06
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAL URAL
|228
|%0.10
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRKAN AKBABA
|625
|%0.16
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN DÖNMEZ
|109
|%0.08
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUZULİ BEKTAŞ
|137
|%0.06
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜMİN TUNABOYLU
|118
|%0.07
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİT TOPÇAK
|60
|%0.06
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT KIR
|70
|%0.05
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HALUK KESKİN
|195
|%0.09
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN ÇETİNKAYA
|151
|%0.12
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT OTÇU
|85
|%0.16
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER SEDAT ERŞAN
|148
|%0.09
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEMİRKAN HÜSEYİN AKBABA
|389
|%0.17
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|ADNAN ÖZTÜRK
|145
|%0.06
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM TEKLE
|214
|%0.11
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT İSKENDER İLGAR
|174
|%0.07
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TURAN
|77
|%0.05
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|DEVRAN AYDOĞAN
|168
|%0.05
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|FAHRETTİN BİLGİÇ
|128
|%0.05
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ BEYRELİ
|241
|%0.08
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|HATİCE MERVE ERKILINÇ
|281
|%0.06
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER
|204
|%0.07
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL YÜCE
|261
|%0.06
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP YILMAZ ŞEN
|327
|%0.12
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUGAY BULUT
|107
|%0.05
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER YILMAZ
|17
|%0.05
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|GÖKSEL BİLGİÇ
|186
|%0.16
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|DERYA AVCI
|146
|%0.10
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK TOPÇU
|151
|%0.08
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ANIL ASIG
|242
|%0.08
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN ŞELİMAN
|99
|%0.06
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONURHAN ŞEKER
|213
|%0.05
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TURAN MIZRAK
|210
|%0.07
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİSA HACIAHMETOĞLU
|260
|%0.19
|Detay