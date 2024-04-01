|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİM KÖKTEN
|397
|%0.60
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL PALA
|4133
|%17.38
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|SAVAŞ AYTİMUR
|96
|%0.35
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN AKKOYUN
|329
|%0.32
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YÖRÜK
|880
|%0.91
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN MENDERES İĞDİL
|252
|%0.25
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ÇETİNKAYA
|449
|%0.30
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