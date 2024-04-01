|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN CİVELEK
|241
|%0.34
|Detay
|
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÇAKICI
|32
|%0.16
|Detay
|
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMİS UZUN
|819
|%5.71
|Detay
|
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AVCI
|16
|%0.50
|Detay
|
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN GÜNAY
|385
|%4.43
|Detay
|
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|4771
|%18.14
|Detay