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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ GÜNDÜZ 8 %0.03 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEN DEMİRBAŞ 133 %0.06 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN BURAK SEVİNÇ 87 %0.80 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR KURTULUŞ YETKİN 16 %0.05 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ ÇAĞLAR 329 %0.06 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞUAYİP ÇINAR 34 %0.06 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLSEN BİRSU ŞUMNU 16 %0.06 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN PARLAK 164 %0.05 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN KAYGUSUZ 1 %0.05 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLGÜN BİRBAŞ 46 %0.05 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARKAN DENİZKAYA 6 %0.09 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN OKAN ERDEN 7 %0.04 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ECEVİT AKBABA 97 %0.27 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ŞENER KALEMLER 292 %0.06 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL UTKU ÖZTERZİ 236 %0.06 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN TEKERTARLA 106 %0.15 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAN ATAK 35 %0.04 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL DAYI 235 %0.08 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER AYDIN 283 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı