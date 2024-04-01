|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI
|6
|%0.06
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL HACIBAYRAMOĞLU
|116
|%0.07
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM DERELİ
|148
|%0.06
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAL YÜZÜAK
|227
|%0.10
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YELİZ CEYLAN
|554
|%0.14
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMA MEN
|304
|%0.09
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERCAN YILDIRIM
|71
|%0.05
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA BATUHAN CEYLAN
|119
|%0.05
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KOCABAŞ
|126
|%0.08
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ÖZBERK
|58
|%0.06
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÇARBUĞA
|104
|%0.07
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEHCET ÖZDEMİR
|182
|%0.09
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT BAHÇACI
|151
|%0.12
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYHMUS ÇELİK
|132
|%0.08
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN AKAGÜNDÜZ
|37
|%0.07
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ
|106
|%0.06
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ORDU
|462
|%0.20
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|İPEK SÜT
|976
|%0.21
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|İBRAHİM BAYRAKTAR
|159
|%0.07
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR YEKTA ŞENOL
|209
|%0.11
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZAL KARATAŞ
|258
|%0.10
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET SARIASLAN
|126
|%0.09
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|BARIŞ KAZANCI
|125
|%0.04
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|AŞKIN DEDE
|244
|%0.10
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALBAYRAK
|250
|%0.09
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MELTEM FATMA MERCAN
|446
|%0.10
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN KAYAALP
|256
|%0.08
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK CAN YILDIZ
|268
|%0.06
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN TOPCU
|238
|%0.09
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAEDDİN PINARBAŞI
|161
|%0.08
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN EREZ
|14
|%0.04
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MAHMUT KAYMAK
|319
|%0.21
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA AYDIN ÇOMAK
|126
|%0.07
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN YAYLICIOĞLU
|237
|%0.08
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNGÖR ÇELİK
|130
|%0.08
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM DENİZ
|228
|%0.06
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL TÜFEKÇİ
|194
|%0.06
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM KOÇAR
|192
|%0.14
|Detay