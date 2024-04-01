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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI 6 %0.06 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL HACIBAYRAMOĞLU 116 %0.07 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM DERELİ 148 %0.06 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAL YÜZÜAK 227 %0.10 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YELİZ CEYLAN 554 %0.14 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA MEN 304 %0.09 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERCAN YILDIRIM 71 %0.05 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA BATUHAN CEYLAN 119 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KOCABAŞ 126 %0.08 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ÖZBERK 58 %0.06 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÇARBUĞA 104 %0.07 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHCET ÖZDEMİR 182 %0.09 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT BAHÇACI 151 %0.12 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYHMUS ÇELİK 132 %0.08 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN AKAGÜNDÜZ 37 %0.07 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ 106 %0.06 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ORDU 462 %0.20 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
İPEK SÜT 976 %0.21 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
İBRAHİM BAYRAKTAR 159 %0.07 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR YEKTA ŞENOL 209 %0.11 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZAL KARATAŞ 258 %0.10 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET SARIASLAN 126 %0.09 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
BARIŞ KAZANCI 125 %0.04 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
AŞKIN DEDE 244 %0.10 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALBAYRAK 250 %0.09 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
MELTEM FATMA MERCAN 446 %0.10 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN KAYAALP 256 %0.08 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK CAN YILDIZ 268 %0.06 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN TOPCU 238 %0.09 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAEDDİN PINARBAŞI 161 %0.08 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEN EREZ 14 %0.04 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MAHMUT KAYMAK 319 %0.21 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA AYDIN ÇOMAK 126 %0.07 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YAYLICIOĞLU 237 %0.08 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNGÖR ÇELİK 130 %0.08 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM DENİZ 228 %0.06 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL TÜFEKÇİ 194 %0.06 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM KOÇAR 192 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı