|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
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|%0
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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|%0
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
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|%0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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