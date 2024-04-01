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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUGAY ÖZTÜRK 60 %0.13 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK TÜRK 278 %0.09 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM KANKAL 111 %0.12 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR DOĞAN 315 %0.12 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı