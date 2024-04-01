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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÇAM 895 %0.39 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KANDİL 1158 %0.30 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT ÇELİKSOY 165 %0.13 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNÜR TATLİ 234 %0.15 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN UZUNYAYLA 181 %0.12 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT ALTITOK 365 %0.17 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAPLAN 687 %0.29 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
MÜNİR EREN 1445 %0.31 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KELEŞ 251 %0.06 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MURAT YILDIZ 327 %0.22 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL DEMİR 595 %0.32 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ALTAN 895 %0.31 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞİNASİ KUYTAK 675 %0.21 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı