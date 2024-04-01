|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EROL ÖZDİNLER
|38
|%2.84
|Detay
|
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET EMİN PARLAK
|716
|%7.05
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONURCAN HİLMİ ULUSOY
|177
|%0.39
|Detay
|
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay