|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN KANCUR
|687
|%0.45
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM ONUR KAZ
|165
|%0.14
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ LAÇİN
|978
|%2.33
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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