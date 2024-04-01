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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ DUMLUDAĞ 20 %0.28 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN DUMLUDAĞ 95 %0.19 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
LÜTFÜ KURTULUŞ 143 %0.09 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN ERGÜL 22 %0.07 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT GÜNERİ 43 %0.08 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ÖZEN 5 %0.06 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE GÜNERİ 194 %0.30 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONGÜL DOĞAN 26 %0.19 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP YAĞLI 33 %0.07 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKSEL SÖĞÜT 246 %0.05 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLİSTAN ÇELİK 66 %0.19 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜLTEPE 313 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı