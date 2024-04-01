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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ARDA KARAGEDİK 11 %0.03 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHSUN DELEK 5 %0.13 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GENÇER 4 %0.09 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN KAYA 46 %0.36 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKTAŞ GENÇER 21 %0.18 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ÇAVUŞOĞLU 2 %0.03 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT EFE SARIYER 14 %0.11 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERYEM GENÇER 33 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı