|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM DEREN ARSLAN
|10
|%0.06
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL KARA
|6
|%0.12
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH KALKAN
|4
|%0.06
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ PALA
|8
|%0.11
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGE KASAP
|58
|%0.06
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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