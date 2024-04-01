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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL GENÇ 29 %0.09 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM SATI 58 %0.31 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDİ GENÇ 211 %0.30 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN SERGEN GENÇ 8 %0.03 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAHİNAZ AKTAŞ 33 %0.06 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKAY AKTAŞ 15 %0.06 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN BAKIMCI 74 %0.15 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZGİN REYHANOĞLU 59 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı