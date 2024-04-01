|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL GENÇ
|29
|%0.09
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM SATI
|58
|%0.31
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDİ GENÇ
|211
|%0.30
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN SERGEN GENÇ
|8
|%0.03
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAHİNAZ AKTAŞ
|33
|%0.06
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKAY AKTAŞ
|15
|%0.06
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN BAKIMCI
|74
|%0.15
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZGİN REYHANOĞLU
|59
|%0.26
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