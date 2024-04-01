|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFİYE ARSLAN
|7
|%0.07
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ KAYGUSUZ
|56
|%0.03
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAYİM UZUN
|182
|%0.05
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR GÜLSOY
|42
|%0.03
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UTKU BUKSUR
|76
|%0.03
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ ENDER FERAHBAŞ
|63
|%0.06
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYFER ADEKA
|37
|%0.02
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA BERFİN ARABULAN
|53
|%0.02
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ BALKESE
|120
|%0.05
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KERİM BÜTÜN
|62
|%0.03
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKAN KAP
|119
|%0.04
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA EFE
|51
|%0.03
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|PINAR AKBİNA KARAMAN
|140
|%0.05
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|SEMA YETGİN
|89
|%0.04
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA ARSLAN
|336
|%0.17
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUR BİN
|16
|%0.05
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|GÜLTEN ARABULAN
|87
|%0.06
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN ÇAĞ BİN
|60
|%0.03
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLAY AKYÜREK
|155
|%0.05
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİFE BİN
|140
|%0.03
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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