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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
CÜNEYT ULUGÜN 346 %0.31 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN AYDIN 26 %0.11 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN KAYA 36 %0.41 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
ANILCEM KARAGEDİK 54 %0.20 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR DALICI 61 %0.06 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR YÜREKLİ 69 %0.10 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ÖZAYDIN 120 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı