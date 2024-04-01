|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|CÜNEYT ULUGÜN
|346
|%0.31
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN AYDIN
|26
|%0.11
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN KAYA
|36
|%0.41
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|ANILCEM KARAGEDİK
|54
|%0.20
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR DALICI
|61
|%0.06
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR YÜREKLİ
|69
|%0.10
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ÖZAYDIN
|120
|%0.08
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