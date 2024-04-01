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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ 43 %0.05 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KAYA 4 %0.05 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYÇA ORAL 41 %0.08 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBRU GÖKSAL 52 %0.07 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TAŞAR 33 %0.10 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
ŞENOL KAYA 20 %0.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı