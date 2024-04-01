|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZÇELİK
|124
|%0.09
|Detay
|
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERCAN ŞENER
|91
|%0.06
|Detay
|
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI UYAR
|56
|%0.05
|Detay
|
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ANIL BERK TOPRAK
|175
|%0.16
|Detay
|
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay