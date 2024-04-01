|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF AKIN
|1046
|%17.93
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ SUPHİ ASLAN
|1306
|%34.37
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MECİT TOKDEMİR
|224
|%8.76
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET REŞİT HAŞİMİ
|4347
|%32.02
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLÜSTAN SÖNÜK
|122143
|%64.52
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SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL ALPHAN
|194
|%2.74
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
|OSMAN EKİNCİ
|437
|%29.53
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
|RUŞEN SANKUR
|293
|%34.43
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM KARABULUT
|1265
|%62.38
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
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