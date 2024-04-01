|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CESİM TUSUN
|504
|%6.93
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZELAL YILMAZ
|4583
|%33.57
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞİRİN ÜNCÜ
|4206
|%31.82
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM UĞUR
|1668
|%25.80
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NEZİR KARABAŞ
|8702
|%37.38
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜMİN EROL
|17477
|%48.53
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAZLUM SOYÜRÜN
|37
|%1.49
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN TURAN
|780
|%40.21
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|394
|%29.74
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