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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.15
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MECBURE KARABALIK 111 %0.58 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ELİŞ 4050 %2.03 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE LEVZAN SÜZÜK 1501 %0.79 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN BADAK 359 %1.75 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı