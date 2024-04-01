|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARAFAT ÇETİNKAYA
|1404
|%29.40
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|14528
|%48.92
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİF EROĞUZ
|3739
|%44.36
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞADİYE KIRMIZIGÜL
|28156
|%78.24
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MUSTAFA İNAÇ
|178
|%18.54
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|REMZİ ÇİFTÇİ
|130
|%7.02
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
|FATİH SAFALI
|531
|%27.87
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