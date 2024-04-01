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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABUHA AKDAĞ 2232 %3.23 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEŞİR KATMIŞ 2281 %9.43 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT AYDINCI 1821 %1.54 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDİHA YÜKSEL 142 %0.27 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU 258 %1.07 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı