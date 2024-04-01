|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GALİP ATAŞ
|417
|%3.96
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DÜRDANE BULGAN
|8449
|%4.91
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEDENİ ANDOK
|1767
|%1.35
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR
|13058
|%5.28
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLGİN AKTAŞ
|938
|%0.91
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SENEM YILMAZ
|942
|%0.63
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİDAR DUMAN ÖNER
|5212
|%2.45
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA KARADEMİR
|3581
|%2.30
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|0
|%0
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN SAĞLAM
|9260
|%3.48
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER BOZKURT
|6365
|%4.34
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|VEYSİ ESKİ
|2813
|%0.91
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|BURHAN DAMARLI
|9027
|%3.61
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|BERİVAN DEMİR
|20142
|%4.62
|Detay
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|0
|%0
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTAN HAMİTOĞLU
|18160
|%9.86
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL TUNÇ
|17947
|%6.27
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDİP ALPATA
|9173
|%2.23
|Detay
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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