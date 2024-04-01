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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.73
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GALİP ATAŞ 417 %3.96 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
DÜRDANE BULGAN 8449 %4.91 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDENİ ANDOK 1767 %1.35 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR 13058 %5.28 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLGİN AKTAŞ 938 %0.91 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SENEM YILMAZ 942 %0.63 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİDAR DUMAN ÖNER 5212 %2.45 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA KARADEMİR 3581 %2.30 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN SAĞLAM 9260 %3.48 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER BOZKURT 6365 %4.34 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
VEYSİ ESKİ 2813 %0.91 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
BURHAN DAMARLI 9027 %3.61 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
BERİVAN DEMİR 20142 %4.62 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTAN HAMİTOĞLU 18160 %9.86 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL TUNÇ 17947 %6.27 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDİP ALPATA 9173 %2.23 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı