|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM OYMAN
|370
|%27.63
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALKAN
|3320
|%32.68
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN KARAHANCI
|13120
|%28.98
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ALTUN
|539
|%7.30
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASKER KÖSE
|48
|%1.55
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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