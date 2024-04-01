60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%28.98 3
İL GENEL MECLİSİ
%24.58
Kars Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİGOR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM OYMAN 370 %27.63 Detay
KAĞIZMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALKAN 3320 %32.68 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN KARAHANCI 13120 %28.98 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ALTUN 539 %7.30 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASKER KÖSE 48 %1.55 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ ANCİ 1006 %55.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı