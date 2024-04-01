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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.68
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
TEKİN KIZILTAŞ 1293 %1.16 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN TARI 446 %4.37 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAGIP ÖZCAN 46 %0.19 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET YILDIZ 2348 %2.28 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YANAR 2268 %6.13 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT PALA 4511 %4.41 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı