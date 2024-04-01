|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|MEHMET POLAT
|3684
|%3.90
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT ORUÇ
|213
|%0.73
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ÇETİNKAYA
|380
|%2.37
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN YILDIRIM
|412
|%0.41
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADALET AYDIN SÖZKESEN
|11
|%0.15
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET UKAŞ
|91
|%0.35
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE İNANMA
|835
|%1.53
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYLA ERKUT
|527
|%0.74
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMALİ ÇELİK
|2361
|%2.55
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNİYE KAYA
|481
|%1.40
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL AKBALIK
|132
|%0.31
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN YAŞAR
|126
|%0.68
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|ALİ CAVİT NACAR
|55
|%0.27
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