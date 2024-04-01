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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.70 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.96
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
MEHMET POLAT 3684 %3.90 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT ORUÇ 213 %0.73 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ÇETİNKAYA 380 %2.37 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN YILDIRIM 412 %0.41 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADALET AYDIN SÖZKESEN 11 %0.15 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET UKAŞ 91 %0.35 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE İNANMA 835 %1.53 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYLA ERKUT 527 %0.74 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMALİ ÇELİK 2361 %2.55 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNİYE KAYA 481 %1.40 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL AKBALIK 132 %0.31 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN YAŞAR 126 %0.68 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
ALİ CAVİT NACAR 55 %0.27 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı