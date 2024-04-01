|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BEGİT
|22072
|%54.39
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYGÜL KAPIKAYALI
|9409
|%36.96
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR KAHRAMAN
|18926
|%46.54
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AKBAŞ
|20034
|%14.22
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAYILAN
|7971
|%39.45
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUPHİ YİLANCI
|24090
|%15.88
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAN PAYDAŞ
|6960
|%33.20
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN YAVUZ
|20363
|%17.44
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DUSAK
|18268
|%16.20
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN KAYA
|24000
|%57.21
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT DİCLE İNAN
|44512
|%51.70
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