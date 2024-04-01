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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.16 7
İL GENEL MECLİSİ
%24.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BEGİT 22072 %54.39 Detay
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYGÜL KAPIKAYALI 9409 %36.96 Detay
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR KAHRAMAN 18926 %46.54 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AKBAŞ 20034 %14.22 Detay
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAYILAN 7971 %39.45 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUPHİ YİLANCI 24090 %15.88 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAN PAYDAŞ 6960 %33.20 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN YAVUZ 20363 %17.44 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DUSAK 18268 %16.20 Detay
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEN KAYA 24000 %57.21 Detay
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT DİCLE İNAN 44512 %51.70 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı