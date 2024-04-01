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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM HALİL AKMEŞE 9 %0.04 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN AGAH 275 %0.13 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ALPSOY 4 %0.04 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHALİM ÇELİK 27 %0.14 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TEKCANLI 17 %0.05 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFULLAH AVCI 6 %0.06 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE ALPSOY 293 %0.05 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ ALTINDAĞ 74 %0.14 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YARDIMCI 150 %0.52 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS YILMAZ 567 %0.16 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN DEMİR 119 %0.13 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ALPSOY 4 %0.06 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ATEŞ 56 %0.29 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN DİLBAZ 36 %0.10 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT TANLAK 13 %0.14 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT BİLİCİ 396 %0.08 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜMEYRA YILMAZ 33 %0.15 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÜNAYDIN 272 %0.07 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ÖCÜT 20 %0.11 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULVAHAP KOYUNCU 122 %0.17 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDULLAH BAYRAM 103 %0.12 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL KİŞİ 25 %0.13 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
UBEYDULLAH ÇAKIR 439 %0.14 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ AKGÜL 320 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı