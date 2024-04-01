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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜLKÜF ELALTUNKARA 12 %0.15 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ARSLANĞRAY 111 %0.25 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN EDİZER 375 %0.21 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT DİNLER 47 %0.25 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER TURAN 37 %0.08 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SİNCAR 46 %0.17 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER GÜNDÜZ 75 %0.24 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEBRAİL ÇETİN 68 %0.19 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HABİB ÇETIN 26 %0.45 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAKİR ÇETIN 1 %0.04 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK AKDENİZ 69 %0.17 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA GÜLMÜŞ 44 %0.17 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERAAT İPEK 942 %0.30 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH ÇELİK 52 %0.06 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER DAGAL 74 %0.19 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FUAT GÜRKANLAR 290 %0.62 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KISA 334 %0.23 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH DEMİRTAŞ 286 %0.11 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TURHAN SERT 107 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı