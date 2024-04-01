|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ORTAÇ
|133
|%2.28
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN SEYYİDOĞLU
|218
|%5.74
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ ÇETİN
|39
|%1.53
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AŞKIN
|878
|%6.47
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN RAMANLI
|29698
|%15.69
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SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN BULGAN
|109
|%1.54
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
|HÜSEYİN SÖĞÜT
|119
|%8.04
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
|İSMETULLAH AKSOY
|0
|%0
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP EKİNCİ
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİR ÖZHAN
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|BAYRAM ÇELİK
|0
|%0
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