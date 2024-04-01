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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%15.69 0
İL GENEL MECLİSİ
%12.83
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ORTAÇ 133 %2.28 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN SEYYİDOĞLU 218 %5.74 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ ÇETİN 39 %1.53 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AŞKIN 878 %6.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN RAMANLI 29698 %15.69 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN BULGAN 109 %1.54 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
HÜSEYİN SÖĞÜT 119 %8.04 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
İSMETULLAH AKSOY 0 %0 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP EKİNCİ 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
SAMİR ÖZHAN 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
BAYRAM ÇELİK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı