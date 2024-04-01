|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ORTAÇ
|3
|%0.05
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES TATAR
|5
|%0.05
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH SOYALP
|39
|%0.11
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ARSLAN
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKERİM ALGÜL
|12
|%0.06
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET PAYLAL
|3
|%0.07
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ATA ASLAN
|9
|%0.09
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL PEKGÖZ
|7
|%0.04
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH ALTUNTAŞ
|7
|%0.17
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ALTUN
|8
|%0.08
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED YUSUF OKTUAY
|55
|%0.07
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN ALGÜL
|5
|%0.10
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
|KAYHAN TAŞKIRAN
|16
|%0.10
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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