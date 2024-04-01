|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜLFÜKAR İZOL
|14
|%0.13
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN OSLUN
|1
|%0.04
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇEVİK
|117
|%0.09
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED HÜSEYİN ÇİFTÇİ
|6
|%0.03
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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