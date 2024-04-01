|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT KILIÇ
|54
|%0.15
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TAŞAN
|7
|%0.16
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EZER
|5
|%0.13
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES TURAN
|5
|%0.11
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH İLHAN
|7
|%0.15
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZEKİ TURAN
|9
|%0.12
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH YILDIRIM
|32
|%0.18
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT FİDAN
|21
|%0.16
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR TEKTAŞ
|23
|%0.19
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAÇAN
|14
|%0.24
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN ASLAN
|68
|%0.18
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TANIŞMA
|15
|%0.22
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR GÜNER
|27
|%0.14
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL EKİNCİ
|29
|%0.22
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ DURMAZ
|454
|%0.23
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞUAYİP TAŞAN
|416
|%0.22
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TUNÇ
|25
|%0.12
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ ÇELİK
|17
|%0.17
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|40
|%0.15
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