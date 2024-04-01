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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT KILIÇ 54 %0.15 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TAŞAN 7 %0.16 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EZER 5 %0.13 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES TURAN 5 %0.11 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH İLHAN 7 %0.15 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZEKİ TURAN 9 %0.12 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH YILDIRIM 32 %0.18 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT FİDAN 21 %0.16 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR TEKTAŞ 23 %0.19 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAÇAN 14 %0.24 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN ASLAN 68 %0.18 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TANIŞMA 15 %0.22 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR GÜNER 27 %0.14 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL EKİNCİ 29 %0.22 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ DURMAZ 454 %0.23 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞUAYİP TAŞAN 416 %0.22 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TUNÇ 25 %0.12 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ ÇELİK 17 %0.17 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAMİ ÇİFTÇİ 40 %0.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı