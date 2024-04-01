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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF İSLAM BİLGİN 14 %0.09 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF TİREL 3 %0.06 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP POLAT 4 %0.06 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ MECİT 6 %0.08 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED HUZEYFE AKICI 79 %1.33 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT SAYDAM 5 %0.08 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ACET 130 %0.13 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET KAZAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı