|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ARSLANER
|222
|%0.70
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|118
|%0.09
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ARSLANER
|76
|%0.13
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZER
|26
|%0.14
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULGANİ TARHAN
|69
|%0.10
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE PEKÖZ
|265
|%0.38
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|34
|%0.14
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEFA SARI
|15
|%0.05
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|518
|%0.44
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KOCA
|42
|%0.08
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVZET AYÇOBAN
|7
|%0.09
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYTEKİN
|36
|%0.08
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN KESİK
|51
|%0.08
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|33
|%0.14
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