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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.26
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ARSLANER 222 %0.70 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN TAŞDEMİR 118 %0.09 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ARSLANER 76 %0.13 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZER 26 %0.14 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULGANİ TARHAN 69 %0.10 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE PEKÖZ 265 %0.38 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZTÜRK 34 %0.14 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEFA SARI 15 %0.05 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER CENGİZ ÖZKAN 518 %0.44 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KOCA 42 %0.08 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVZET AYÇOBAN 7 %0.09 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYTEKİN 36 %0.08 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN KESİK 51 %0.08 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AYDIN UYLAŞ 33 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı