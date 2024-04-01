|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN DAYİ
|14
|%0.13
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ URAL
|1110
|%0.65
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ŞİMŞEK
|318
|%0.13
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZETTİN SEVİM
|333
|%0.15
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ORTAÇ
|1727
|%0.45
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ERENSOY
|827
|%0.26
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET PAK
|129
|%0.10
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ELİBÜYÜK
|1384
|%0.56
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM TURAN
|311
|%0.20
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ
|129
|%0.13
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDUSSELAM YAÇİN
|171
|%0.11
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT SUAKAR
|306
|%0.14
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN GÜLER
|366
|%0.30
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN YAŞAKAN
|208
|%0.13
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN YÜCE
|86
|%0.16
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ KILIÇ
|573
|%0.34
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUPHAN ÇELİK
|1125
|%0.48
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|ERKAN DEMİR
|1706
|%0.37
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|RECEP SARIAĞAÇ
|663
|%0.27
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ECE
|554
|%0.29
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ
|947
|%0.36
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİD AYDIN
|547
|%0.37
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|HASAN AYDIN
|236
|%0.08
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|MEHMET ENES KARAKAYA
|531
|%0.21
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAZZAK TEMEL
|771
|%0.27
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MARUF İÇKE
|1856
|%0.43
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM AYDIN
|536
|%0.17
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ALMALI
|696
|%0.17
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞİMGAR
|978
|%0.37
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN GÜLER
|210
|%0.10
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAİF ÖZYILDIRIM
|40
|%0.13
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|GÜLDEN BULUT
|308
|%0.26
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|SERCAN KAYACAN
|316
|%0.21
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYHMUS KORKMAZ
|1007
|%0.55
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULBARİ DUMAN
|1747
|%0.61
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESUL ALINMIŞ
|227
|%0.14
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET LAÇİN
|832
|%0.20
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYZULLAH ÇİFTÇİ
|507
|%0.16
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ AKKILIÇ
|842
|%0.60
|Detay