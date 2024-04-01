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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN DAYİ 14 %0.13 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ URAL 1110 %0.65 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ŞİMŞEK 318 %0.13 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZETTİN SEVİM 333 %0.15 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ORTAÇ 1727 %0.45 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ERENSOY 827 %0.26 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET PAK 129 %0.10 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ELİBÜYÜK 1384 %0.56 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM TURAN 311 %0.20 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ 129 %0.13 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDUSSELAM YAÇİN 171 %0.11 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT SUAKAR 306 %0.14 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFETTİN GÜLER 366 %0.30 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN YAŞAKAN 208 %0.13 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN YÜCE 86 %0.16 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ KILIÇ 573 %0.34 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUPHAN ÇELİK 1125 %0.48 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
ERKAN DEMİR 1706 %0.37 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
RECEP SARIAĞAÇ 663 %0.27 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ECE 554 %0.29 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ 947 %0.36 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİD AYDIN 547 %0.37 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
HASAN AYDIN 236 %0.08 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
MEHMET ENES KARAKAYA 531 %0.21 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAZZAK TEMEL 771 %0.27 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
MARUF İÇKE 1856 %0.43 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM AYDIN 536 %0.17 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ALMALI 696 %0.17 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞİMGAR 978 %0.37 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN GÜLER 210 %0.10 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAİF ÖZYILDIRIM 40 %0.13 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
GÜLDEN BULUT 308 %0.26 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
SERCAN KAYACAN 316 %0.21 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYHMUS KORKMAZ 1007 %0.55 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULBARİ DUMAN 1747 %0.61 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESUL ALINMIŞ 227 %0.14 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET LAÇİN 832 %0.20 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYZULLAH ÇİFTÇİ 507 %0.16 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ AKKILIÇ 842 %0.60 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı